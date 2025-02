„»Gulyás Marci! Van az a pénz....? Rogán mennyit ígért?«

komment a Partizán Magyar interjúja alatt… Gulyás Mártont nagyra tartom, egyedül a Gyurcsány interjúján akadtam ki, mert nem kérdezte 2006-ról. Az imidzsépítés fájdalmas, sokszor kell bizonyítani. Ez igaz Gulyásra is és Magyarra is.

Gulyás most bizonyított. Kérdezett, akkor is, amikor Magyar lemegafonosozta. Higgadt maradt, várt.

Magyar egy dolgot bizonyított, hogy bement, de azt is bizonyította, hogy őt továbbra se lehet kérdezni, mert aki olyat kérdez tőle, amit nem szeretne, az Rogán, meg propaganda.

Nem tudom, hogy a Partizán mennyi pénzt kapott Amerikából, de bőven kijön az egyszázalékokból is. Drukkolok nekik, fontos ez a hang.

Most úgy néz ki, hogy tényleg egy közösségi finanszírozású, közfeladatokat ellátó, független csatornát épített fel Gulyás. Nagyon megdolgozott a hitelességéért. Én most elhiszem.

Volt közben egy másik interjú is: Deák Dánielnek üvöltötték le a fejét az ATV-ben. Azt merte mondani, hogy szerinte jó a műemlékek felújítása, amire Dévényi bele akarta folytani a szót, hogy ez propaganda.

Ez a legújabb érvelés, amivel nem értek egyet, az propaganda. Egri Viktor pedig megígérte, hogy nem hívja többet Deákot. Aztán az ATV bocsánatot kért, hogy mégis hívja.

Akkor azért a végére mondok még egy jó példát:

Havas Henrik beszélgetett Felföldi Zoltánnal, a Magyar Nemzet publicistájával. Ott nem került elő Rogán, hanem pro-kontra érveltek. Pedig ott is elhangzottak súlyos kérdések, de voltak válaszok is.”



