Vona Gábor felszólította az influenszereket, hogy hívják utcára az embereket

„Ha 50 év múlva a történészek elkezdik keresni az Orbán-rendszer széthullásának kezdő dátumát, az általatok szervezett gyermekvédelmi tüntetést jelölik majd meg. Ebben biztos vagyok. Talán Ti tavaly »csak« egy nagyobb tiltakozást akartatok tartani, de történelmet írtatok. És jól tettétek!” – fogalmazott.

Vona levelében arról értekezett, hogy szerinte „mindenki tudja, hogy ennek a rendszernek a második embere és szellemi irányítója Rogán Antal, a rendszer mindenre kész aljassága pedig nem valami véletlen, hanem egy jól megtervezett, ipari módon levezényelt stratégia, amelyet ő irányít”. A politikus szerint Rogánnak már nagyon sokszor meg kellett volna buknia, de Orbán mindig felfelé helyezte, (...) mert, ha ő bukik, a rendszernek is vége.

Majd arra kérte az influenszereket, hogy február 16-án hívják utcára az embereket.

„Most ne egy gyermekvédelmi, hanem egy országvédelmi tüntetésre! Tudom, hogy nem akartok nagypolitikával foglalkozni, de ezt a határt már tavaly átléptétek, és ahogy mondtam, ezt nagyon jól is tettétek!” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy megérti, ha sokan félnek.

„Odakinn most is szörnyek járnak! Szörnyek, akik a politikát brutalizálják, elaljasítják és kiüresítik. És van vezetőjük is. Aki nem más, mint a rendszer teljhatalmú tulajdonosa mellett álló ügyvezető. Tüntessünk idén ellene! Tüntessünk idén a rendszer lényege ellen!” – szólította fel a véleményvezéreket Vona.

Nyitókép: Vona Gábor / Facebook