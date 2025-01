Újra taxizik az Árpád hídi ámokfutó áldozata

Nyitókép forrása: Police.hu

Ábrahám Györgyi, az Árpád hídi ámokfutó áldozata, visszatért a taxizáshoz, bár a fájdalmas emlékek és a fizikai sérülések nyomai még mindig vele maradnak. Júliusban egy dulakodást követően elrabolták az autóját, amellyel az elkövető, B. Roland, halálos balesetet okozott. Az eset során egy fiatal jegyespár és az elkövető is életét vesztette, míg négy másik ember, köztük Györgyi, súlyosan megsérült.

Október óta dolgozom újra egy kölcsönautóval, amit a cég vezetője biztosít nekem egy évig

– nyilatkozta a Blikknek a taxis.

Ittas vagy bódult utasokat nem szállít

Bár kezdetben félelmekkel tért vissza, elmondása szerint ma már magabiztosan végzi a munkáját, kerülve a bulinegyedek bizonytalan környezetét. Azóta csak pozitív élmények érték, és határozott döntést hozott: ittas vagy bódult utasokat nem szállít.

A taxis elmondta, hogy az éjszakai fuvarok során azóta mindig zárt ajtókkal érkezik az utasokhoz, és saját biztonsága érdekében önvédelmi eszközöket is magánál tart. „Soha nem tartottam magamnál önvédelmi eszközöket, de most már a ruházatomban és a kocsiban is vannak elrejtve tárgyak, hogy még egyszer ne fordulhasson elő az, ami velem történt” – hangsúlyozta.

Bár a támadás fizikai és anyagi következményei továbbra is éreztetik hatásukat, a taxis hangsúlyozta a lapnak, hogy nem adta fel a kártérítésért folytatott harcot. Fogai roncsolódtak, keze megsérült, és a traumától emésztési nehézségei alakultak ki, de lassan visszanyeri testi-lelki egyensúlyát.

Amikor arra járok, ahol elrabolták a kocsimat, félelmet nem érzek, tehetetlen keserűség van bennem

– mondta.

A taxis szinte minden nap dolgozik, hogy talpra álljon, és a nehézségek ellenére sem adja fel. „Az emberek szeretete és támogatása rengeteget segít” – tette hozzá. A lap szerint az önvédelemre fordított figyelme és óvatossága példát mutathat mások számára is, akik az éjszakai munkavégzés során hasonló veszélyekkel nézhetnek szembe.

