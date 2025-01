Újabb mutyigyanú a baloldali vezetésű önkormányzat környékén

Megkezdték annak a társasháznak az építését Kispest egyik utcájában, amelyhez a telket a kerület baloldali vezetése a kormányra mutogatva adta el – írta a Metropol, amely szerint az ügy számos más kérdést is felvet.

Leginkább azt, hogy

miért van egybenyitva az építési terület egy mellette lévő másikkal, amelynek tulajdonosa a polgármester közeli barátja.

Mindeközben a portál szerint arról is hallani, hogy a kispesti társasház építtetőjével szemben, más kerületben már pertársaság alakult az ott épített ingatlanok silány minősége miatt.

Dódity Gabriella a kispesti Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének tájékoztatása szerint a történet két éve robbant, amikor kiderült, tévedtek azok a lakók, akik a kispesti Árpád utca elején lévő lakótelepi házban élnek és azt hitték, hogy egy zöld park terül el szomszédságukban. Gajda Péter szocialista polgármester ugyanis egy testületi ülésen romba döntötte addig megszokott mindennapjaikat kimondva, hogy ez bizony építési telek és az önkormányzat értékesíti.

Az építkezés kezdetével a környéken élők ismét kiakadtak, hiszen az épülő új társasház nagyon közel lesz a tízemeletes lakóházakhoz, és azt sem értik,

miért ad el minden talpalatnyi földet az önkormányzat, hogy azután zsúfolttá téve a lakókörnyezetet társasház épüljön az adott területen.

Az önkormányzat azzal vágott vissza, hogy a kormányhivatal adja ki az építési engedélyeket, azt már viszont Dódity szerint elhallgatták, hogy az önkormányzat az általa alkotott helyi rendeletében, kerületi építési szabályzatában határozza meg azt, hol és mi épülhet fel a kerületben. Az pedig, hogy egy terület beépíthető, nem azt jelenti, hogy el is kell adni, és be is kell építeni.