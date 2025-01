Tiszteletben kell tartani a köztársasági elnök hatáskörét – Trócsányi László a Mandinernek

Hogyan értékeli a magyar uniós elnökséget?

Már a 2011-es magyar elnökséget is politikai támadások érték, és ez így volt most is. A különbség, hogy ma olyan geopolitikai bizonytalanság veszi körben Európát, amely saját létét is veszélyezteti. Éppen ezért nagyon sürgető, hogy az európai együttműködés életképes kiutat találjon. A magyar elnökség is ezt a célt szolgálta.

Elnökségünk sikeres volt, és ebben óriási szerepe volt és van a magyar közigazgatásnak.

Az unióval foglalkozó köztisztviselőink rendkívül felkészültek, így szakmailag semmilyen kritikát nem lehet a magyar EU-elnökséggel szemben felhozni. 2011-ben elfogadták a Duna stratégiát, a Roma keret stratégiát; 2024-ben az elnökség a versenyképesség kérdésére fókuszált, és nagy sikerként könyvelhető el, hogy Románia és Bulgária 2025. január 1-től a schengeni övezet részévé válhatott.

Mit vár a Trump-korszaktól, milyen hatással lehet Trump győzelme a nyugati világ politikai struktúráira? Európában ki lesz a fő szövetség, Orbán Viktor vagy Giorgia Meloni?

Trump megválasztása új helyzetet eredményez a világpolitikában és az atlanti kapcsolatokban egyaránt. A világban véget ért a hidegháború lezárását követő neoliberalizmus korszaka, és ezzel együtt megtört a globalizáció, valamint a szupranacionális gondolat korlátlan terjeszkedésébe és végtelen sikerébe vetett hit. Visszatért a lokális gondolkodás, a nemzeti közösségek gazdasági és kulturális jelentőségének újbóli felfedezése és érdekeinek védelme.

Egyfajta világrendszerváltás zajlik, amelyben a nyugati világ megerősítése szempontjából Trumpnak nagy szerepe lehet,

de azt is látni kell, hogy ő nem fogja átvállalni az európai politikai vezetők felelősségét. A magyar és olasz miniszterelnökök ezt ismerték fel és ezt képviselik. Olyan geopolitikai változásoknak lehetünk szemtanúi, amelyben ugyan az Amerikai Egyesült Államoknak még mindig meghatározó szerepe van, de amelybe visszatér a nagyhatalmi versengés gazdasági, technológiai és katonai értelemben, valamint a civilizációs narratívák terén is. Az amerikai dominancia korszaka gyengül, és most valami új készül, amelynek pontos keretei még formálódnak, most Európa helyét sem lehet előre látni. Az atlanti kapcsolatok is átalakulóban vannak. Az Egyesült Királyság távozásával az európai együttműködés örökkévalóságába vetett elbizakodott hit szertefoszlott, és az európai együttműködésnek a saját végességével és felbomlásának lehetőségével is szembe kell néznie. Donald J. Trump elnökségével az atlanti kapcsolatokban bekövetkező változásoknak és a tágabb geopolitikai átalakulásnak véleményem szerint a tétje az, hogy Európa és az európai népek együttműködése képes lesz-e megtalálni a saját útját, és képes lesz-e saját döntéseket hozni. Ez az előttünk álló évtized fő kérdése.