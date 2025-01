„Tizenöt éve kutatom a Kárpát-medencei képeslapok történetét, identitásmegőrző tulajdonságait. Munkáimban arra sarkallom az embereket, hogy óvják, őrizzék meg ezeket a kordokumentumokat. Mert e kicsiny és sebezhető, ám súlyos korszakokat átélt papírdarabok nemcsak emlékeztetnek a történelmi, egységes Magyarországra, de hordozzák is erkölcsi kötelességünket. Azt, hogy Kárpát-medencében gondolkozzunk, ne határsávokban.

A megóvott régi városképes lapok több módon is meghálálják a gondoskodást, mert minden nemzedék számára értékes információkat nyújtanak. Egyrészt helytörténeti és történelmi műveltséggel, másrészt mélyreható földrajzi ismeretekkel vérteznek fel. Ha felütünk olyan albumot vagy online térben íródott cikket, amely képeslapokra felfűzve íródott, időutazásban vehetünk részt, amelynek segítségével könnyebben tudunk majd navigálni múlt, jelen és jövő között.

A Kárpát-haza egysége

A régi képes levelezőlapok – s nem csak a városképesek – fejlesztik a szépérzéket is, hiszen a korabeli fotográfusok az esetek döntő többségében odafigyeltek a kompozícióra akkor is, ha közelről, de akkor is, ha épp távolról fényképeztek. De ami mindenekfelett megkapó a településeket felvonultató lapok között, az nyilván maga a Kárpát-haza egységessége és az azonos magyar kultúrkör, amely ugyanúgy visszaköszön egy budapesti, mint egy délvidéki vagy egy Balaton környéki lapról.”