„Egy olvasó kérte, hogy Orbán interjúról is írjak elemzést és az olvasók kérése mindenek felett. Íme: Orbán Viktor kipihenten, kisimultan ült be az idei első Kossuth Rádió interjúra. Mivel tudjuk, hogy nyaralt, érthető a megjelenése. A hangja is sokkal nyugodtabb, a beszéde lassabb és sokkal távlatosabban beszél, mint szokott. A fő témája nem annyira a jelen, mint a jövő. A mondanivalója, hogy visszatér az aranykor, az embereknek biztos megélhetése lesz.

Ugyanakkor vannak veszélyek: Ukrajna, energia.

Sokat nézegeti a papírjait, ha minden igaz, tegnap este érkezett a gépe, úgyhogy nem csoda ha még a visszarázódás időszakában van. Ez egy intellektuális beszélgetés volt, nem használ retorikai trükköket, gondolom nem is akar most ezzel mindenkit megszólítani. Valami olyasmi a hangulata, hogy akik vágynak rá, hogy tudják mi van a miniszterelnök fejében, ők tájékoztatást kaptak.

Ami konkrétum, hogy a Soros-hálózatot elzavarja.

Ezt nem tudom, hogy a gyakorlatban, hogy fog kinézni, mert bárki alakíthat civil szervezetet. De nem azt ígérte, hogy jogi eljárásokat indítanak ellenük, hanem azt, hogy hazaküldik őket, gondolom szabályozzák, hogy ki, mire kaphat külföldi támogatást. Bár már eddig is szabályozva van. Meglátjuk. Mint, ahogy minden kijelentését meglátjuk. Mindent egybevéve, most nem egy harcos, hanem egy nyugodt és bizakodó miniszterelnököt láttunk egy álmos, hideg reggelen…”

