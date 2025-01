Messze leköröztük az Európai Uniót: olyan történt Magyarországon, mint még soha!

Az egyik legnagyobb hazai szállásportál tájékoztatása szerint a belföldi turisták körében

a legnépszerűbb desztináció 2024 végén Eger, Szeged és Pécs volt,

ám rengetegen foglaltak gyulai, siófoki, budapesti, hajdúszoboszlói, sárvári és miskolci szállásokba is. Mint írták, nem maradt le a toplistáról az eddig is mindig kiemelkedően népszerű Hévíz sem, de Debrecen is népszerű úti cél volt.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A szilveszteri foglalások 62 százaléka 100 ezer forint alatti értékű. 28 százalék 50 ezer forint alatti és 34 százalék 50-100 ezer forint közötti értékű. Az óév-búcsúztató vendégek 42 százaléka két éjszakára, 26 százalékuk három, míg 21 százalékuk egy éjszakára foglalt szállást.

A Szallas.hu szerint tavaly meglehetősen „last minute jellegű” volt a piac, és ez a trend szerintük az idén még erősödni fog. Adataik szerint a legtöbben az apartmanokat választották az idén, de népszerűek voltak a vendégházak is, amelyeket a szállodák és a panziók követték a népszerűségi listán. A szektor sikerességét mutatja, hogy az MTÜ adatai alapján a vendéglátóhelyek 11 százalékos bevétel-növekedést értek el, amely meghaladta a 2005 milliárd forintot országosan.