Megszólalt a Till Tamás megölésével gyanúsított férfi felesége

Megszólalt Till Tamás feltételezett gyilkosának a felesége, aki bízik benne, hogy férjét hamarosan szabadon engedik. Ismert, a bajai kisfiú még 2000-ben tűnt el, holtteste csak 24 évvel később, tavaly nyáron került elő. Till Tamás megölését először beismerte F. János, de ma már határozottan tagadja, hogy bántotta volna a gyermeket. A Bors információi szerint

a gyilkossággal vádolt férfi felesége kitart férje mellett és reménykedik benne, hogy hamarosan szabadon engedik a letartóztatásból.

A lap azt írja, a nő nagyon rossz lelkiállapotban van, hiszen nyáron tartották az esküvőjüket, és nyilván fogalma sem volt arról, hogy János milyen ügyben érintett. Egyiküknek sem jutott felhőtlen gyermekkor, mert mindketten intézetben nevelkedtek, talán ez is összekovácsolta őket. Ildi és János már az örökbefogadáson gondolkodtak, hogy egy gyermeket megmenthessenek az állami gondoskodástól.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, néhány hete a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indítványozza a férfi letartóztatását. Az első fokon eljáró Kecskeméti Járásbíróság le is tartóztatta harminc napra a férfit. A másodfokú bíróság múlt csütörtökön helybenhagyta az elsőfokú döntést.

A rendőrség 2024 nyarán találta meg a 2000-ben eltűnt kisfiú földi maradványait. Megállapították: a gyermek bűncselekmény áldozata lett. A rendőrség tavaly decemberben jelentett be, hogy megoldották a 24 évvel ezelőtti gyilkosság rejtélyét és megtalálták az elkövetőt.

Az emberöléssel egy Budapesten élő, negyven éves vállalkozót gyanúsítanak. F. János a gyilkosság elkövetésekor 16 éves volt. Elfogása után beismerte az akkor tizenegy éves kisfiú meggyilkolását, de tettére nem adott magyarázatot. Ráadásul az elévülés miatt akkor el is engedték a férfit. Ezután kezdődött egy jogi huzavona, az ügyészség szerint ugyanis nem évült el a bűncselekmény, így a férfit végül elfogták és letartóztatták.

Az akkor 11 éves kisfiú 2000. május 28-án a bajai otthonából lovagolni indult a hozzájuk közeli vadasparkba, ám nyoma veszett, csak a kerékpárját találták meg. Till Tamást végig eltűntként kereste a rendőrség, szülei az utolsó pillanatig reménykedtek benne, hogy gyermekük életben van.