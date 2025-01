Leleplezte Magyar Pétert az EP-képviselő: részt kellett vennie egy zaklatás ellenes tréningen (VIDEÓ)

Most csütörtökön volt egy bizottsági, zárt ülés, amin tárgyalták Magyar Péter mentelmi jogát – említette meg kollégánk, Kacsoh Dániel a Mandiner Reakció legfrissebb adásában. A tavaly nyáron megesett telefonelvétel és telefonhajítás kapcsán megjegyezte Kacsoh, hogy buktak már meg kisebb esetekben is politikusok. Dömötör Csaba a mentelmi jog kapcsán elmondta, hogy az eljárás lehetne gyors is, lesz majd egy olyan ülés, ahol Magyar Péter beszámolhat arról, hogy ő hogyan élte meg a helyzetet. Megjegyezte, a Fidesznek amúgy van tapasztalata az ilyesmivel, emlékeztette a nézőket Kovács Béla ellenzéki politikus ügyére – aki azóta KGBéla néven vált híressé, s a mentelmi jogának az ügyét 15 hónapig húzták úgy, hogy a bizonyítékok ott voltak. Az ítélethozatal elől el tudott menekülni ő Oroszországba – és még ebben az esetben se tartották a brüsszeliek fontosnak a gyorsaságot.

„Amikor van az ő jelöltjük, akit felvállaltak, olyan túlságosan nagy illúzióm nincs azzal kapcsolatban, hogy felgyorsítják-e ezt az eljárást, vagy sem. Szerintem így állunk”

– szögezte le Magyar Péter kapcsán az EP-képviselő.

Az „ötkertes eset” kapcsán megemlítette, hogy Magyar Péter anno részt vett egy zaklatás elleni tréningen. „Ez kötelező minden Európa parlamenti képviselőnek” – mesélte Dömötör. „Nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy a tréner az ő esetéről mond-e valamit” – jegyezte meg. „Akárhogy is nézem, ez lopás, a másik részéről nem is beszélve, hogy hogyan viselkedett ott is a nőkkel” – summázta az esetet.

A teljes adást alább lehet megtekinteni:

