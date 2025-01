„A baloldali szakértők annyira ki vannak készülve a Fidesz, immár 15. éve tartó regnálásától, hogy olyan nonszensz dolgokat is mondanak, ami már tovább mutat egyszerű tévedésnél, elérték a kóros szintet. A tudományos szocializmus nagy ismerője Ágh Attila elvtárs egész biztosan. A filozófus, egyetemi tanár a Klikk TV Tíz című műsorában átlépte a Rubicont. Ágh szerint Magyar Péter belekerült egy tanulási folyamatba és ezt be is ismeri.

A következőt mondta a műsorban:

»Lányos zavaromban muszáj megdicsérnem Magyar Pétert, akinek a legfontosabb pozitív tulajdonsága az önkorrekciós képessége.«

Ez valami egészen elképesztő.

Ha van valami, ami egész biztosan nem mondható el Magyar Péterről az pont az a tulajdonsága, hogy nem képes korrekcióra. Soha nem ismeri el a tévedését, még azokat a megszólalásait sem képes helyreigazítani, amikor maga forrás is elismerte a tévedését, lásd a Magyar Hang a szír géppel kapcsolatban.”

***