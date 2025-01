A patrióták kora most kezdődik

Január 20-a, Donald Trump elnöki beiktatásának dátuma választóvonal lesz a Nyugat történelmében. Az Egyesült Államok 47. elnöke az esemény előtt tartott beszédében egyértelművé tette politikai prioritásait és azt is, hogy hivatali ideje első napjaiban viharos változások várhatók. Nemcsak gátat szab a woke-őrületnek, hanem súlyos csapást mér majd a globalisták mélyállamára is. Félő azonban, hogy ők ezután egyetlen megmaradt bástyájuk, Brüsszel megtartására koncentrálnak, így az európai jobboldalnak tovább kell küzdenie a kontinens megújulásáért. Szerencsére az amerikai és az európai (azon belül is különösen a magyar) jobboldal között kiváló a kapcsolat és szoros az együttműködés, így nincsenek egyedül ebben a küzdelemben.