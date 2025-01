„Az új évet kezdhettük volna úgyis Budapesten, hogy Budán is indul reptéri busz, illetve a 100E is sűrűbben jár.

A főváros szebb napokat látott parkjait idén több kamerával, jobb közvilágítással és akár körbekerítéssel is használhatnánk.

És indulhatott volna 5 milliárd forintos külvárosi fejlesztési program is, hogy végre a külső kerületekkel is foglalkozzon a Városháza.

Sorolhatnám még sokáig, ugyanis ezek csak a tavalyi utolsó Közgyűlésen, a balliberális többség által leszavazott javaslataink.

De sajnos nem így kezdjük 2025-öt, helyette törvénytelen működéssel és csődköltségvetéssel rajtolunk Budapesten.

Mi továbbra is kitartunk és minden erőnkkel dolgozunk és küzdünk a budapestiekért.

A munkának eredménye is van, a budapestiek javaslatunkra nagyobb rezsitámogatásban részesülhetnek, az aluljárók tisztábbak és biztonságosabbak lesznek és a rendőrség és a fővárosi rendészek együttműködése is garantálni fogja a budapestiek biztonságát és a főváros rendjét.

Hajrá, Budapest!”