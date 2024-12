Százak keresték a két fiatalt, akik csak viccből hívták a 112-őt

Hatalmas összefogás történt október 23-án kora este, amikor két fiatal kért segítséget a 112-es hívószámon, mert eltévedtek. A diszpécsernek a fiúk csak azt tudták elmondani, hogy Budapestről érkeztek busszal, majd a Várpalota közeli erdőbe mentek, ahonnan nem találtak ki- adta hírül a police.hu.

A hívás aztán megszakadt, és mivel SIM-kártya nélküli készülékről telefonáltak, nem lehetett őket sem visszahívni.

A Veszprém vármegyei rendőrök a lakosság segítségét is kérték, miközben nagy erőkkel megkezdődött a fiatalok kutatása. Mivel nem volt semmi támpont, hogy merre lehetnek, ez nehezítette a keresést és a szerveződő konkrét kutatást. A keresésbe a polgárőrök, erdészek, vadászok, civil önkéntesek, kutatók-mentők is a rendőrök segítségére keltek, és terepjárókkal is ellenőrizték a nehezebben megközelíthető erdős részeket.