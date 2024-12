Meghallgatták Rogánt a parlamentben: komoly sikerekről számolt be a miniszter

Fotó: MCC

Hétfő reggel tartották Rogán Antal éves meghallgatását az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában – írja beszámolójában az Index.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszámolójában először a következő évi költségvetésről beszélt. A tárcavezető három pontot emelt ki, amelyet kiemelten fontosnak tartanak:

a gazdasági növekedésen alapuló bérmegállapodást és az ahhoz szükséges költségvetési támogatást,

a kis- és középvállalkozásokat támogató Demján Sándor-tervet

és a megfizethető lakhatást.

Rogán hangsúlyozta: a digitalizációban az állam feladata, hogy biztosítsa a megfelelő szabályozást, garantálja a biztonság kereteit és elvégezze a közszolgáltatások széles körű digitalizációját. Hozzátette, a versenyképességi rangsorok közel 20 százalékpontos javulást mutatnak a digitális versenyképesség tekintetében.

Szó esett a Digitális Állampolgárság Programról (DÁP), amely a miniszter szerint a biztonság egy új szintjét jelenti. A tárcavezető kiemelte: az okostelefonra telepített alkalmazások nagy lehetőséget jelentenek arra, hogy egyszerűbben, gyorsabban és kényelmesebben lehessen intézni az ügyeket.

Ezen a hétvégén átlépte a másfélmilliót azoknak a száma, akik letöltötték az alkalmazást és elindították a folyamatot

– mondta el Rogán Antal, aki reális lehetőségnek tartja, hogy elérje a 4 milliót a digitális állampolgárok száma 2026 végére. A digitális állampolgárság lehetővé teszi a személyi okmányok nélkül történő azonosítást.

„A digitalizáció alkalmat jelent arra, hogy a felesleges bürokratikus szabályok egy részét kidobáljuk.

Az az alapelvem, hogy amit digitálisan nem lehet biztonságosan és egyszerűen elérhetővé tenni, de az állam mégis kéri, akkor arra lehet, hogy nincs szükség”

– fogalmazott Rogán az Index beszámolója alapján.

A miniszter arról is beszélt, hogy elkezdték kidolgozni az életesemény-típus ügyintézések formáját, majd hozzátette, megújítják az e-papír intézményrendszerét is, így az államnál elindított ügyintézések egyszerűbbek lesznek. 2025-ben be akarják kapcsolni az elektronikus aláírást a DÁP alkalmazásban.