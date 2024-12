Karácsonyi történetek a híres magyaroktól: hogyan ünnepeltek a nagyjaink?

Fontos szerepe van az irodalomban is

Legnagyobb költőink is kiemelten foglalkoztak a karácsonnyal, nem véletlen számos műnek ez áll a középpontjában, Ady Endre műveiben is több helyen megjelenik az év végi ünnep, amely számára sokszor melankolikus volt és az elmélkedésről szólt.

Ady egyik legismertebb karácsonyi verse, a Karácsony – Harang csendül a gyermekkori emlékek nosztalgiáját és a szeretet hiányát is tükrözi. Sokan emlékezhetünk Petőfi Sándor művére is, a „Karácsonkor” című verset legtöbbünknek még meg is kellett tanulnia.