Így készülhetnünk az ünnepi időszakra: ekkor lesznek zárva a boltok

Nyitókép: A nagy élelmiszerboltok december 24-én 14 óráig lehetnek nyitva, persze vannak kivételek. Fotó: MTVA/Bizományosi/ Faludi Imre

Ami biztos, december 25-én, 26-án és január 1-jén a plázák és a nagy élelmiszerláncok zárva lesznek, kivétel a vendéglátóhelyek, szálláshelyek és benzinkutak. Az is biztos, hogy december 24-én maximum 14 óráig lehetnek nyitva a kiskereskedelmi üzletek.

De nézzük, mi a helyzet a nagy üzletláncokkal, hogy alakul a nyitva tartásuk a két ünnep között? A Penny például december 24-én délig lesz nyitva, ugyanúgy december 31-én is. Az Aldinál is délig vásárolhatunk december 24-én, amúgy a két ünnep között a szokásos nyitva tartással üzemelnek, kivétel december 31, amikor délig lesznek nyitva.

A Tesco is nyitva lesz délig december 24-én, december 31-én pedig 18 órakor zárnak.

Az Auchan is délig lesz nyitva karácsony napján, december 31-én pedig 16 óráig várják a vásárlókat. A Sparnál is délig vásárolhatunk december 24-én, az év utolsó napján pedig a szupermarketjeikben 14 óráig lehet vásárolni, a hipermarketek többsége pedig 16 órakor zárnak. Aki a Metroba menne, december 24-én délig megteheti, december 31-én pedig 14 óráig, amúgy itt is a szokásos nyitva tartás lesz érvényben a két ünnep között.

A Lidl nem nyit ki december 24-én. Fotó: MARKUS SCHOLZ / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A CBA mivel franchise-rendszerben működik, közlésük szerint mindkét napon a saját hatáskörében döntenek az üzletek a nyitva tartásról, persze december 24-én 14 óránál tovább egy CBA-üzlet sem lehet nyitva a törvényi rendelkezés alapján. A Lidl mindenképpen kivételt jelent, az üzletlánc ugyanis december 24-én a dolgozók érdekére hivatkozva zárva lesz, szilveszter napján pedig 16 óráig várják a vásárlókat.

Az Ikea december 24-én és december 31-én is zárva tart.

A Rossmann sem nyit ki karácsony napján, az év utolsó napján pedig 13 óráig, persze ha egy plázában van az üzlet, a nyitvatartás módosul. A Praktiker is zárva lesz december 24-én és december 31-én, az Obinál is úgy döntöttek, hogy nem nyitnak ki december 24-én és ugyanígy tesz a Media Markt és a Jysk is, az Euronics viszont rövidített nyitva tartással üzemel. Az Alza december 24-én délig fogadja a vásárlókat. A budapesti plázák közül bizonyos, hogy Duna Plaza december 24-én 14 óráig lesz nyitva, az Árkád december 24-én és december 31-én is 14 óráig fogadja a vásárlókat. Ugyanígy tesz az Allee is.