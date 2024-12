Biden fiának ügyvédei elkeseredetten próbálnak elnöki kegyelmet kisajtolni az apából

Joe Bidenre nyomást próbálnak gyakorolni a fia ügyvédei. Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A Fehér Ház sajtósa többször is hangsúlyozta, Joe Biden nem tervez kegyelmet adni a fiának, ám egyre fokozódik a nyomás. Néhány napja a Politico írt hosszabb lélegzetű cikket az ügyben, most pedig a New York Post hozta az értesülést, hogy Biden ügyvédei mindent megtesznek, hogy rábírják Joe Bident, hogy kegyelmet adjon a fiának.

A New York Post idézi a jogászokat, akik szerint az egész eljárásról a republikánusok tehetnek, akik nyomást gyakoroltak az igazságszolgáltatásra, csak azért, hogy „elbánjanak” az apával, Joe Bidennel.