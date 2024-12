„A fizikusok mindig gyerekek maradnak” – különleges portréfilm készült Krausz Ferencről

Ami még mindenképpen a film erényének mondható, hogy egyszerűen és világosan kiderül belőle, miért járt tulajdonképpen a Nobel-díj, és hogy az attoszekundumos fényimpulzusok előállítása és megmérése, illetve mindennek a biológiával és az orvostudománnyal való ötvözése

miként mentheti meg majd a jövőben sok millió ember életét.

Krausz Ferenc a Nobellel kapcsolatban egy kedves anekdotát is felidéz, miszerint majdnem nem vette fel a Svéd Királyi Tudományos Akadémia állandó titkárának a hívását, mert amikor egy reggel pizsamában ücsörgött otthon, és a mobilja ismeretlen számot jelzett, azt hitte, hogy „csak egy szélhámos próbálkozik kicsalni a bankszámlája adatait”.

De minden jó, ha vége jó, és a most már a szakmai berkeken kívül is világhírű fizikus lankadatlan kíváncsiságát, tettvágyát látva az is biztosan megjósolható, hogy számíthatunk még tőle néhány meglepetésre. Mert ahogyan a rá jellemző elegáns lazasággal megfogalmazza, a tudományos kutatások alapja voltaképpen elég egyszerű: „csak a helyes kérdést kell megtalálni”, és akkor sok kudarc után, de előbb-utóbb meglesz a válasz.

(Az elektronok nyomában című dokumentumfilm bemutatója december 30-án, 20.50 perckor lesz a Duna TV-n.)

Nyitókép: Krausz Ferenc a róla szóló portréfilm, Az elektoronok nyomában egyik jelenetében. (Szupermodern Stúdió)