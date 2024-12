A Balatonnál is lehetett mérni a kaliforniai földrengést (VIDEÓ)

Még a Tihanyi Geofizikai Obszervatórium szeizmográfja is mutatta a kaliforniai földrengést – hívta fel a figyelmet a Veszprém Vármegyei Hírportál.

Csütörtök este erős földrengés rázta meg Észak-Kalifornia térségét. A kaliforniai földrengés hazánkat is elérte, Veszprém vármegyében is lehetett mérni: a magyarpolányi és a tihanyi szeizmogramok is kilengtek.

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott igazgatója, Kovács István a Veszprém Vármegyei Hírportálnak elmondta, hogy

Magyarországon a lakosság nem észlelhette a kaliforniai földrengést, csak a műszerek mutattak kilengést.

Az ötös magnitúdónál nagyobb földrengéseket már a világon az összes jó műszer érzékeli, így a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat és benne a badacsonytördemici szeizmométer is detektálni képes – hangsúlyozta az igazgató.