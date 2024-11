Sorra jelentik be a boltok, nyitva lesznek-e december 24-én

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az Auchan szerdai tájékoztatása szerint szenteste 12 óráig lehet majd náluk vásárolni, a vállalat szerint a döntést a vásárlói igényeket szem előtt tartva hozták meg. Mint írták, évek óta megfigyelhető, hogy az embereknek biztonságot ad, hogy szükség esetén még az utolsó pillanatban is tudjanak vásárolni, és meg is szokták, hogy szenteste délelőttjén még nyitva vannak az Auchan üzletei. Hasonlóan döntött a nagy konkurens Tesco is, amelyik ugyanezen okokból december 24-én délig tartja nyitva boltjait.

A Lidl ezzel szemben arról adott tájékoztatást, hogy nem nyitnak ki szenteste napján, így támogatva az ott dolgozókat, a német diszkontlánc már tavaly sem nyitott ki ezen a napon. Az Aldi és a Spar egyelőre nem nyilatkozott az ünnepi nyitvatartásáról, előbbi tavaly nyitva volt szenteste napján, míg a Sparnál nem volt egységes döntés, így némelyik üzletük kinyitott.