Nyitókép: David Pressman X-oldala

„Mivel a NER vezető prolihergelői egy emberként gyalázzák az amerikai nagykövetet, fontos elmondani: Mr. Pressman, reméljük, hogy marad!

Ha pedig menni kényszerül, köszönjük a munkáját, hálásak vagyunk az emberi jogok mellett kiállásáért, és azért a józan hangért, amit a beteg magyar közéletbe hozott!

Ha a NER suttyóhadserege ennyire utál valakit, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az illető a józan ész oldalán áll.

Whatever happens, thank you, Mr. Ambassador!”