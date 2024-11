Magyarok, ideje lenne belátni, hogy jók a kilátások!

A Fidesznek azonban mindig fontos volt a honi legitimáció, kétharmados felhatalmazások sora kellett ahhoz, hogy a kormányzó erő nemzetközi szinten is biztos háttérrel tudjon tárgyalni, hatással lenni akár a világfolyamatokra. Nyilvánvaló, hogy a veszélyek korában élünk, sok a bizonytalanság, ám nagyon úgy tűnik,

a konnektivitásra alapozott mozgástérbővítés a szó jó értelmében bejöhet a következő időszakban.

A kontraszt mindenesetre elképesztő Official The Man, azaz Magyar Péter vulgáris hangfelvételekkel és tisztázatlanságokkal terhelt influenszerpolitizálása, valamint a regnáló kormányzó erő színvonala között. A következő Fidesz-győzelemhez azonban konjunktúra is kellhet –

a béremelési programok ebbe az irányba mutatnak.

Ideje lenne belátni, hogy jók a kilátások.