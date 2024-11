Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

„Agyhalottak, politikailag teljesen alkalmatlanok, beszélni sem tudnak – ilyen és hasonlóan megalázó minősítésekkel beszélt a saját európai parlamenti képviselőjelöltjeiről Magyar Péter a volt barátnőjének. Az újabb hangfelvételeken Soros-ügynöknek is nevezte az egyik munkatársát a Tisza Párt elnöke.

Nem kellett sokat várni, Wellor már meg is énekelte Magyar Péter újabb vaskos botrányát. A netzenész új dala zseniálisan figurázza ki a Tisza Párt elnökét a nyilvánosságra került hangfelvételek alapján. Különösen a refrénje találó:

»A Peti írta: fucking no way, no way!

Nem tudtuk, hogy ez angol-e vagy norvég,

elüldögélünk csendben itt mi hatan,

nálunk még a Soros-ügynök is alkalmatlan.«

Az új muzsika stílszerűen a No Fucking Way címet viseli, és akár lehetne a tiszás EP-képviselők indulója is.”