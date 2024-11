Magyar Péter: „Az agyhalott szó nálam olyan, mint a hülye”

Magyar beismerése azért is fontos, mert a Tisza vezére folyamatosan arról beszél a kiszivárgott hangfelvételek kapcsán, hogy azok manipuláltak, összevágottak.

Ezt egyébként az idézett interjúban is elmondja: érdekes módon míg saját képviselőit úgy „vette védelmébe”, hogy nem tagadta a neki tulajdonított kifejezést, csupán pontosította azt (az agyhalott nála hülyét jelent), addig a sajtóval kapcsolatos kijelentéséről azt állította, hogy ezt a stílust ő nem szokta használni. „Tudok keményen beszélni, és ezt meg tudják erősíteni a kollégáim is, és az is lehet, hogy néha nem szépen beszélek. De így nem” – mondta a Tisza Párt vezetője.