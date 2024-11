Nyitókép: Képernyőkép / Magyar Nemzet

„Muszáj lesz most felelevenítenem egy október 11-i írásomat, amelynek okozója s egyben címzettje Nógrádi Péter, a Mazsihisz alelnöke volt. Történt ugyanis – ha még emlékeznek, de ha nem, annál jobb –, hogy nevezett Nógrádi nyílt levelet intézett Lázár Jánoshoz. Hogy miért? Azért, mert Lázár ezt találta mondani:

»Úgy látom, hogy néhány aberrált, belvárosi, libsi gyereknek megártott a túl sok szívás a hétvégén, és ezért aztán hallucinációik vannak a HÉV-vel meg úgy általában a világgal kapcsolatban. Ilyenkor persze hazudnak is.

Erre föl Nógrádi elérkezettnek látta az időt, hogy megmutassa magát, sőt úgy tegyen, mintha ő lenne valaki:

»Azzal a kérdéssel fordulok tisztelt miniszter úrhoz, hogy legyen szíves magyarázatot adni arra, hogy mit kell érteni az alábbi kifejezése alatt: »aberrált, belvárosi, libsi gyerek«. […] Külön érdekelne a magyarázata azért is, mert ön a magyar kormány egyik fontos minisztériumát vezeti, és a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben.«

Én pedig egyebek mellett ezt írtam minderre – miután eléggé felháborodtam:

Ezek után nem túl nehéz arra a következtetésre jutni, hogy Nógrádi Péter, a Mazsihisz alelnöke úgy döntött, megvádolja antiszemitizmussal Lázár Jánost – s akkor már, jó szokás szerint, a magyar kormányt is. S akkor lenne néhány kérdésem, amely kérdések válasznak is felfoghatók, s azért nekem, mert van szerencsém ismerni a szituációt. Húsz éve hallgatom, hogy antiszemita vagyok, mert felemlegettem az orgoványi erdőt, ahol speciel egyetlen zsidót sem ástak bele nyakig a földbe, csak komcsit meg Lenin-fiút, de hát ez kit érdekel? Karl Lueger, Bécs hajdani polgármestere mondta akkoriban: »Hogy ki a zsidó, azt én döntöm el!« S ez annyira megtetszett Göringnek, hogy gyakran mondta ő is. Na most azt nem lehet pontosan megmondani, hogy Nógrádi meg a hozzá hasonlók Luegert vagy Göringet tartják-e szellemi elődjüknek, azt mindenesetre imádják hangoztatni és gyakorolni, miszerint: »Hogy ki az antiszemita, azt én döntöm el!«”