Jogos az öröm, nagyon is jogos, de TILOS elbíznunk magunkat – 2026 még messze van

Van a magyarságnak egy hangos kisebbsége, amelyik vagy keletre, vagy nyugatra veti tekintetét és lázasan kutatja azokat a birodalmakat, amelyek politikai, szellemi, kulturális és anyagi támogatást adnak, majd hatalomhoz segítenek, végül megkérik az árát.

Így megy ez már egy bő évszázada Magyarországon…

A Soros-hálózat ráadásul megvolt Trump előtt, alatt, és azóta is megvan. Terület nélküli birodalmat épít, a tömegkultúrán keresztül terjeszti a progresszív ideológiáját, és rombol a világ minden táján. Feltöri a határokat és nyitott társadalmakat hoz létre (puha) erőszakkal.

A nyílt társadalom eszméje nagy vonalakban három átverésre épül:

(1) a kritikai gondolkodás dicséretére, (2) a zárt társadalmakkal szembeni kizárólagos öndefinícióra és (3) a globális félelemre.

A ma élő liberálisok szerint féltenünk kell a szabadságunkat, a félelem viszont egy ponton olyan elviselhetetlenné válik, hogy végül önként kell lemondanunk szabad akaratunkról.

Most, hogy győzött Trump (és Orbán sem bukott), lesz mivel ijesztgetni a nagyérdeműt.

Szóval jogos az öröm, mert Amerikában adtak egy jókora pofont a normalitás ellen lázadó progresszivitásnak, az antropológiai forradalomnak, a liberálisoknak és a baloldalnak. A tasli pedig idehaza is jókorát csattant. Padlót is fogtak a momentumsok, a gyurcsányisták és – habár Magyar Péter mást kommunikál – a tiszások is. Tessék csak belekukkantani a buborékba!