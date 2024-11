Itt az ideje a kijózanodásnak Európában!

Nyitókép és fotók: Mandiner / Földházi Árpád

Donald Trump győzelme kapcsán egyre több elemzés veti fel, hogy ez rossz Európának, hiszen az új elnök elsősorban az Egyesült Államok érdekeit fogja képviselni.

Nem is értem az efféle érvelést, az előző elnökök is mindig az Egyesült Államok érdekeit helyezték előtérbe. Magyarország most először van abban a helyzetben, hogy a miniszterelnökünk jó személyes viszonyban van az USA első számú vezetőjével, ezzel párhuzamosan jó kapcsolata van Kína elnökével, és beszélő viszonyban van Oroszország és Törökország államfőjével is. Ez példátlan geo­politikai helyzet. Donald Trump győzelme az egész világ, de főképp Európa számára új feltételeket teremt. Joe Biden tragikus állapotokat hagy maga után, az USA meg­gyengült az ő időszaka alatt, többek között a csúfos afganisztáni kivonulás, a közel-keleti helyzet elfajulása és a kudarcnak ígérkező orosz–ukrán háború miatt, emellett a belpolitikában is sikertelen volt. Az amerikaiak többsége egyértelműen változást akart.