Gémesi képes volt a saját csapatával összeveszni a furcsa stílusú főtanácsadója miatt

Gödöllőről az a kép alakult ki a közvéleményben az elmúlt évtizedekben, hogy politikai szempontból abszolút nyugodt város, a települést 1990 óta irányító Gémesi György polgármester addig maradhat a hivatalában, amíg akar, hiszen minden választást megnyer és a lokálpatriótákkal mindig meg is lesz a kényelmes többsége. De helyben már régóta érezhető volt a feszültség, ami október végén ki is robbant.

Nem kis megrökönyödést keltett, hogy Gémesi azzal állt ki a nyilvánosság elé, hogy saját képviselőtársai megpuccsolták. A politikus azt írta a Facebook-oldalára, hogy Bárdy Péter alpolgármester a tudta nélkül olyan képviselői indítványt nyújtott be, amit vele előzetesen nem egyeztetett, s ennek alapján a képviselő-testület visszavonta a főtanácsadói státuszt.

Gémesi azzal folytatta, a döntést tudomásul veszi, de azok a hírek nem felelnek meg a valóságnak, hogy ezzel a döntéssel megszűnt L. Péterfi Csaba munkaköre, a jövőben is számít a bizalmasa munkájára. Ugyanakkor

Bárdy minden hatáskörét visszavonta, rá alpolgármesterként egyelőre nem számít,

ugyanakkor a tisztségét és a képviselői mandátumát megtarthatja.

Az persze felettébb érdekes, hogy egy szimpla képviselő-testületi döntés a szervezeti és működési szabályzat módosításáról – ennek eredményeként szűntek meg a hivatalban a tanácsadói és főtanácsadói pozíciók – hogyan okozhatott ekkora vihart a városban, hiszen a lokálpatrióta képviselők leszögezték, csak ebben az egy kérdésben tér el a véleményük a polgármesterétől, egyébként maximálisan támogatják őt. De a válasz nem túl bonyolult, a városatyák többsége – 12-en voksoltak igennel, ketten, köztük Gémesi nemmel, tartózkodás nem volt – ezzel a polgármester bizalmi embere, a helyi közélet igencsak kétes megítélésű „szürke eminenciása”, L. Péterfi Csaba alól húzta ki a szőnyeget.

A hivatali működésre rálátó forrásunk elmesélése alapján a volt főtanácsadó a 2000-es évek elején jelent meg a gödöllői közéletben – akkortájt egyébként még az RTL Klub programigazgatóságán dolgozott és nem viselte a nevében az „L” betűt –, s feltűnő volt, hogy sokat tartózkodik Gémesi társaságában. Úgy tudjuk, egy kiállításmegnyitón rá is kérdeztek a polgármestertől, hogy ki ez az ember, erre ő úgy mutatta be, mint a masszőrjét. Aztán a 2000-es évek közepétől kezdve pedig már hivatalosan is a Városháza alkalmazottja lett, először kommunikációs munkatársként, majd kabinetvezetőként, főtanácsadóként, ettől kezdve ő irányította Gémesi sajtó- és marketingügyeit, valamint a későbbi kampányait.

Láthatóan nagyon szoros szakmai és emberi kapcsolat fűzi össze a két embert.

A Városházán sokan nem kedvelték L. Péterfit, sőt tartottak tőle, bicskanyitogatónak tartották a stílusát, arrogánsnak a viselkedését, s az is irritálta a hivatali dolgozókat, majd később a képviselőket is, hogy egyre nagyobb lett a hatalma. Sőt, a településen is folyamatosan nőtt a befolyása, leuralta például a civil és a kulturális életet is, és miközben kezdték az itt élők is megismerni, egyre rosszabb lett a véleményük róla. De magánéleti bonyodalmakba is keveredett. Ő Pécsi Ildikó „fogadott fia”, s ahogy arról a sajtóban is lehetett olvasni, a színésznő halálakor vita alakult ki a hagyaték öröklése kapcsán. Mindezek ellenére a polgármester maximálisan megbízik benne, nem tart attól, hogy az összeférhetetlen L. Péterfi negatív hatással lesz az ő megítélésére is.