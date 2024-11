Egy valószerűtlen sportág a jövőben, ahol a gyilkosságot legalizálták

Legendás születésnap

Sok mindent lehet mondani, pláne, hogy a Quake-esek és Unrealesek között néha vérre menő harcok dúltak, de azt gondolom, hogy az Epic és a Digital Extremes egy igazi klasszikust készített el, amely azóta is hatással van a játékokra, játékfejlesztőkre, játékosokra. Akadnak még LAN-partik, akár a Call of Duty és a Battlefield alapjai is részben ide vezethetők vissza, stílusával és megoldásaival pedig az Unreal Tournament egy könnyen felidézhető szeletét, egy emlékezetes résztvevőjét jelenti a videójátékos iparnak és a multiplayer játékoknak.