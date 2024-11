A második gond: ha az a fene nagy nyugati jólét még meg is lenne, épp a birodalom helyi ágenseitől várható utoljára, hogy valaha is elhozzák azt nekünk. Az ő feladatuk a birodalom feltétel nélküli kiszolgálása, utasításaik végrehajtása, az állami vagyon külföldi kézre juttatása, a multik profitszivattyújának turbóra kapcsolása, az agyelszívás fokozása. A birodalom csinovnyikjai csak szuverenitásunk maradékának fölszámolását hozhatják el, azért is böki annyira a csőrüket a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Eszükben sincs közelíteni Magyarországot a nyugati magállamok eltűnőben lévő jólétéhez – éppen az a feladatuk, hogy minket a periférián tartsanak, vazallus­államként. Felzárkóztatni csupán annyiban óhajtanának minket, hogy a miénk is váljon ugyanolyan kevert fajú, multikulti, atomizált, fogyasztózombi társadalommá, mint a nyugatiak.

Amíg nem válunk, addig nagy, egyre nagyobb a kontraszt Közép- és Nyugat-Európa között. Addig az ottaniak láthatják, mennyivel biztonságosabb, élhetőbb ez a világ. Amilyen az övék is volt nem oly rég. Azért költöznek immár tízezrével hozzánk németek, hollandok. Hát ezt nem akarják, ezt nem hagyhatják Weberék és ukrán zászlós cselédeik.

A harmadik gond Magyar Péterék Nyugat-majmolásával: a bezzegezés nemcsak hányingerkeltő, hanem kontraproduktív. Lehet hergelni azzal, hogy a németországi Lidlben éppen olcsóbb a répa vagy a pelenka, mint nálunk, de aki nem most érkezett a falvédőről, tudja: éppen az ilyen, Magyarhoz hasonló lelkületű, csigagerincű lakájok játszották anno nyugati kézre a magyar élelmiszeripar javát, annak isszuk máig a levét.

Amúgy mennyi tisztesség, becsület kell ahhoz, hogy valaki a magyarok életszínvonalát a szerencsésebb csillagzatú, másokat kifosztó birodalmi magországokéhoz hasonlítsa? Természetesen lehet ilyen kampányt is tolni. A Több pénzt az embereknek! szlogen 2002-ben működött. De hát azt a szocialista párt vitte. Ott még volt némi szürkeállomány. A Tisza Párt viszont – a vezetőjétől tudjuk – tele van agyhalottakkal. Így nehéz lesz. Magyarország szerencséjére.”