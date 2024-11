Botrány a Partizán videója körül – reagált a főépítész a hazugságokra

„A testvérem tervét nem segítettem, nem is tárgyaltam, nem is tárgyalhattam. Informálisan sem segítettem. Az Országos Tervtanács – mint független testület – kétszer is kritikailag elutasította azt. Így az általa tervezett ötlet nem valósult és nem valósulhat meg. A testület tagjai – Kós-, Kossuth-, Ybl-, Pro Architectura-díjas, világnézetileg és szakmailag is sokszínű független szakemberek – kollektív munkáját megkérdőjelezni nem egyéb, mint rágalmazás” – emelte ki Lánszki Regő, aki szerint a széles körű védelemmel együtt a volt Kilián-laktanya hasznosítását meg kell oldani, hiszen évtizedek óta lepusztult állapotban van, a tömbrehabilitációban megújult környék és a Nagykörút látványos szégyenfoltja. Az államtitkár kiemelte,

Magyarországon 15 ezer műemlék áll védelem alatt, de ezek több mint hatvan százaléka romos állapotban van. Az elmúlt évtizedekben a műemléki értékeknek pedig akár húsz százaléka megsemmisülhetett.

„Lehet valaki büszke erre és erre a szemléletre, ami ide vezetett. Lehet valaki büszke arra, hogy megakadályozta, hogy ezeknek az épületeknek megfelelő funkciót találjanak és megőrizzék őket. Lehet büszkén mondogatni, hogy inkább omoljon össze, de nem hagyom, hogy hozzányúljanak. Lehet büszke valaki arra is, hogy az Opera felújítását is majdnem megakadályozta. De én nem ilyen vagyok. Én soha nem fogom elfogadni, hogy lassú pusztulásra ítéljék műemlékeinket” – tette hozzá a főépítész, aki szerint a műemlékvédelemnek passzív hatósági szemlélete helyett aktívan kell segíteni a műemlékek megújulását.