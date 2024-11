Börtönbe kerülhet a budapesti férfi, aki lehallgatta a családját

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Image by Foundry Co from Pixabay

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen tiltott adatszerzés bűntette miatt, mivel lehallgatókészülékeket rejtett gyermeke kabátjába és cipőinek sarkába – írja az Index.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi és felesége házasságának felbontása, valamint közös kiskorú gyermekük elhelyezése ügyében polgári peres eljárás zajlott. A gyermek 2023 februárjától minden hétvégét édesanyjánál, Kecskeméten töltött.

A vádirat szerint a férfi azzal a céllal helyezett el mini lehallgatókészülékeket gyermeke kabátjában és cipőjében, hogy rögzítse az anya és a gyermek közötti beszélgetéseket. 2023 márciusában a férfi a gyermek kabátjának bélésébe és mindkét cipő talpába – a sarokrészt kivágva – mini hangrögzítő eszközöket rejtett.

A nő március 24-én észrevette a kabátban elrejtett lehallgatókészüléket, majd egy héttel később a cipőkben lévő eszközöket is megtalálta. A férfi a technikai eszközökkel az anya lakásában zajló eseményeket is rögzítette.

Az ügyészség tiltott adatszerzés bűntettével vádolja a férfit, és az ügyében a Kecskeméti Járásbíróság hoz majd ítéletet. A főügyészség a közleményében fotót is közzétett az elkövetéshez használt eszközökről.

Akár börtönbüntetés is kiszabható

Bár a közlemény erre nem tér ki, a Büntető törvénykönyv (Btk.) értelmében a tiltott adatszerzésért akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható – teszi hozzá a lap.

A Btk.-ban ugyanis az olvasható, hogy a tiltott adatszerzés bűntette

három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A szövegrész, amely a mostani esetnél is releváns lehet, egész pontosan úgy szól, hogy tiltott adatszerzést hajt végre az, „aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából

a) más lakását, egyéb helyiségét vagy az azokhoz tartozó bekerített helyet titokban átkutatja,

b) más lakásában, egyéb helyiségében vagy az azokhoz tartozó bekerített helyen történteket technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy rögzíti,

c) más közlést tartalmazó zárt küldeményét felbontja vagy megszerzi, és annak tartalmát technikai eszközzel rögzíti,

d) elektronikus hírközlő hálózat – ideértve az információs rendszert is – útján másnak továbbított vagy azon tárolt adatot kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti”.