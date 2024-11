Bejelentette a Lidl: visszahozzák mindenki kedvenc termékét, amire egy éve várnak a vásárlók

Nyitókép: Képernyőkép / penzcentrum.hu

Idén is lesz játékkonyha a Lidl kínálatában, és már javában készülnek az akcióra – tudta meg a Pénzcentrum. Bár a pontos dátumot és az árat még nem hozták nyilvánosságra, ha a korábbi évek mintáját követik, a játékok várhatóan november közepén kerülhetnek az üzletekbe, és az áruk körülbelül 25 ezer forint körül alakulhat.

A lap a múlt héten számolt be arról, hogy az Auchan is elindította a karácsonyi szezont, és a Lidl-hez hasonlóan játékkonyhát is kínál. Az Auchan terméke eredetileg 39 990 forintos áron volt kapható, de most 29 990 forintra csökkentették. Az IKEA és a Lidl mellett így az Auchan is beszállt a játékkonyhák piacára, ami felvetette a kérdést: milyen újdonságot kínál idén a Lidl?

A vállalat válaszában ugyan nem árult el sok részletet, de megerősítette, hogy idén is lesz játékkonyha akciójuk:

Mivel minden évben nagy érdeklődés övezi a fa játékkonyháinkat, kiemelt figyelemmel és megfelelő mennyiséggel készülünk, hogy a vásárlói igényeket kielégíthessük.”

Tehát biztosra vehető, hogy lesz játékkonyha-akció, és a készlet biztosítása prioritásként kezelendő a láncnál. A bejelentés nem meglepő, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai szerint az érdeklődés olykor akkora, hogy az üzletek ideiglenesen kifogytak a termékből.