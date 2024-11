„Ha kicsi, ha nagy” – plasztikai sebész a női mellek egészségéről

Nyitó- és belső kép illusztráció. Fotó: Pixabay, ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az emlőrákot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a nők leggyakoribb daganatos betegségeként tartja számon mind a fejlett, mind a fejlődő országokban. A statisztikák pedig azt mutatják, hogy már a húszas-harmincas éveikben járóknak is érdemes évente megjelenniük a szűrővizsgálatokon, mert a köreikben is megemelkedett a betegség előfordulása. Ezért sem véletlen, hogy október minden évben az emlőrák elleni küzdelem jegyében telik, ráirányítva a figyelmet a korai felismerés, a terápiás kezelés fontosságára. Molnár Béla Ákost, a Honvédkórház Plasztikai és Égéssebészeti Osztályának osztályvezető főorvosát a szűrővizsgálatok fontosságáról, az emlő- és helyreállító műtétekről és a plasztikai sebészet nagyobb területeiről is kérdeztük.

„Az emlődaganatok tekintetében a statisztika jelenleg úgy néz ki, hogy évente 7-8 ezer új megbetegedést diagnosztizálnak, és mintegy 3 ezer beteg hal meg a teljes csoportból. Korábban úgy tudtuk, hogy éves szinten 6 ezer körül alakul a felfedezett emlődaganatok száma, de ez az utóbbi években megemelkedett. Ennek az emelkedésnek több oka is van: egyre pontosabb és precízebb a szűrővizsgálat, és egyre többen veszik komolyan a szűrést, így egyre több korai rákos megbetegedésre is fény derül, ez pedig emeli a statisztikát” – mondta el a Mandinernek Molnár Béla Ákos sebész főorvos.

A szakorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy fiatalkori emlőrákok is megjelennek. Elhangzott, hogy míg korábban úgy tudták, hogy ez főként a 40-45 és 60 év közötti nőket érinti, ma már látni kiemelkedő „csúcsokat”: nő a 18 és huszonévesek száma.

Mindezek mellett a terhességi emlőrákok is emelik a diagnosztizált esetek számát. „A daganatok kialakulásának okai még napjainkban sem teljesen ismertek, de azt tudjuk, hogy a terhességi hormonviharok, az ösztrogénszint változása, sőt, még a genetika is növeli a betegség kialakulásának kockázatát. De folyamatosan kutatják azokat a mutációkat, amelyek a betegség kialakulásához vezetnek.

Az időben felfedezett, és kezelt emlődaganatok túlélési/gyógyulási aránya 85 százalékos, ami egy nagyon jó érték

– ismertette Molnár Béla Ákos.