„Nagyon nehéz helyzetben van az európai gazdaság. Három éve élünk egy háború árnyékában. Mi, magyarok Ukrajnával szomszédos országként különösen, de az egész európai gazdaság is megszenvedi a háborút.

A minimálbér-tárgyalások előtt az volt a fő kérdés, hogy hogyan képzeljük el a 2025-ös évet. Ha Európa továbbra is háborús összefüggésben képzeli el a jövőjét, az nyilvánvaló következményekkel jár Magyarországra nézve is. Ellenben ha a világgazdaság és a világpolitika úgy alakul, hogy a béke irányába vesz egy kanyart, akkor az szélesebb lehetőségeket tartogat a magyar gazdaság számára is.

Most egy történelmi, soha nem látott mértékű minimálbér-emelés írtunk alá: 2027-re, három év alatt közel 40 százalékos emelés!

Az egész Európai Unióban az elmúlt harminc évben csak egyszer volt példa arra, hogy valamely országban ilyen léptékű minimálbér-emelésről állapodtak volna meg.”