Eldőlt: ez az adókedvezmény emelkedik jövőre

Nyitókép: Getty Images

A parlamenti keddi döntése értelmében jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye – hívta fel rá a figyelmet a VG.hu.

Az Országgyűlés 114 igen, 42 nem szavazattal és 8 tartózkodás mellett fogadta el az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt. A jogszabály szerint két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye. 2025. július 1-től 50 százalékkal, 2026. január 1-jétől pedig további 50 százalékkal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke.

2025 második felében

az egy gyermeket nevelők családi kedvezménye havonta 100 ezer,

a két gyermeket nevelőké 200 ezer,

a három vagy több gyermeket nevelőké pedig 330 ezer forint lesz.

2026. január 1-től a kedvezmény mértéke

egy eltartott esetén 133 340 forint,

két eltartott esetén 266 660 forint,

három és minden további eltartott esetén 440 000 forint lesz.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők jövő év július elsejétől 100 ezer forinttal, 2026-tól pedig 133 340 forinttal növelt összegben vehetik igénybe a családi kedvezményt. A gyermekek után járó adókedvezmény érvényesítési szabályai nem változtak.

A VG.hu ezek mellett arról is beszámolt: az adótörvények módosítása alapján lakásfelújításra is fel lehet használni a SZÉP-kártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérletidíj-támogatást is adhat, emellett a jövőben több adónem is minden évben az infláció mértékével emelkedik.