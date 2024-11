Olyan szívesen visszaröpíteném magunkat tíz évvel és elmondanám neki, hogy miért nem működik a pesti őrület. Én is ebben nőttem fel, engem is vonzott, de ma már csak látogatóba megyek romkocsmákba, hogy onnan hanyat-homlok meneküljek vissza a biztonságos otthonomba. Vidékre. Nem kell visszarepülni, mert ma is vannak Pesten huszonéves Pottyondy Edinák, akiknek azt kívánom, hogy menjenek el a standupra és nagyon erősen gondolják végig, hogy merre van az előre, hol a boldogság.

Sőt, utána nézzék meg Kovács András Péter – KAP standupját, mert ott arra is van válasz, hogy mi a jó út.

A vidéki kislányt megette a liberális Budapest, én pedig lemenekültem budai nőként vidékre és lettem vidéki asszony, annak teljével és húsával és egészségével Szolgálati közlemény: Minden Edinát gorombán minősítő kommentet törlök.

Az én oldalam egy úri társaság, tessék úgy viselkedni!”