„A gát átszakadt, ezt most már nem lehet megúszni” – Ábrahám Róbert a Lakatos-ügyről (VIDEÓ)

Nyitókép: képernyőfotó

Emberkereskedelem gyanúja miatt nyomozhat a rendőrség a Lakatos Márk-ügyben. A témáról Ábrahám Róbertet kérdezte Bayer Zsolt a Hír TV Bayer show című műsorában.

Bayer Zsolt a beszélgetés elején leszögezte, hogy műsorkészítési karrierje „legnehezebb 20 perce előtt áll”, leginkább a téma miatt. „Van bennem egy olyan érzés, egy olyan rettegés, hogy ezt az egészet meg próbálják eltusolni. Benned nincs ilyen?” – tette fel a kérdést a Renitens YouTube-csatorna riporterének. Erre Ábrahám Róbert azt felelte, hogy benne is van, sőt, tapasztalata is van e téren. Majd arról beszélt, hogy többen is megkérdezték tőle, hogy nem érzi-e felelőtlen lépésnek, hogy előhozakodott ezzel az üggyel. Itt leszögezte, hogy nem, mivel a vallomásokat az ügyészségre vitte. Ahogy fogalmazott, közben az idő is őt igazolta, mert „előkerült egy tanú a múltból, akivel Füssy Angéla készített egy interjút, és úgy néz ki, hogy 16 évvel ezelőtt már volt egy ugyanilyen szituáció Lakatos Márkkal.

De akkor nem volt egy Ábrahám Róbert, aki ezt kivigye a nyilvánosság elé”

– húzta alá.