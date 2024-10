Az egy dolog, hogy Vogel mindeddig nem állított olyasmit, ami miatt például Varga Juditnak azt mondtam, tudja a számom, bármikor itt vagyok, ha úgy érzi, szüksége van a támogatásomra. A félremagyarázások elé vágva: Vogel nem számolt be olyasmiről, ami kimerítené a kapcsolati erőszak szakmai definícióját, így értetlenül állnék a kormánypropaganda mérőverázása, vagyis a hiányolásom előtt, ha nem tudnám, mire megy ki a játék. De tudom.

Viszont az van, hogy ezt látja az is, akinek nem szakterülete, hogy a kapcsolati erőszak »egy szisztematikus magatartás, melynek célja a másik ember feletti (teljes) kontroll és hatalom megszerzése.« (NANE)

Látják az emberek, hogy itt nem Vogel Evelinről van szó, hanem a propagandáról, amely a farokmarkolászást parallel tálalja a »nőbántalmazással«, magyarán bevet mindent, ami talán, kis szerencsével karaktergyilkos hatást kelthet.

Hogy Vogel Evelinnel mi lesz, az nagyjából annyira izgatja a kormánypropagandát, mint azoknak az áldozatoknak a helyzete, akiknek eddig is kőkeményen küzdeniük kellett, hogy bárki komolyan vegye őket. Vogel Evelin köznevetség tárgya, amiért lehet sajnálni, és megértem azt is, aki elintézi annyival, hogy megfizetik érte, esetleg azzal, hogy „legalább ne ugyanaz lenne a videóján a betűtípus, mint a Megafonnál”. Vogel nem áldozatként állt ki, hanem – saját állítása szerint – azért, mert nem gondolja, hogy a volt barátja hozza el a kívánt változást. Ez közéleti megnyilvánulás, nem traumabeszámoló, mint aminek – az elhangzottak alapján – Varga Judit interjúja tekinthető.

Varga interjúja kapcsán legalább felmerült, hogy ha áldozat volt (vagy kölcsönösen mérgező volt a kapcsolat, mindegy), óriási tett lehetett volna a megszólalása, azonban mivel az időzítés és a körülmények politikai motivációt sejtettek, borzasztóan sokat ártott az áldozatoknak, és nem azért, mert az isztambuli egyezményt »politikai hisztinek« nevezte. Hanem azért, mert akarva-akaratlanul ráerősített arra, hogy az áldozatok valamilyen érdek, remélt haszon miatt felhasználják a sérelmeiket. Az akkori megosztások alatt is hemzsegtek a nevető reakciók, pokoli volt nézni is. De legalább akadt, aki komolyan vette, és amit elmondott, annak lehetett hasznos és fontos tanulsága. Például, hogy erős, sikeres nők is szenvedhetnek egy mérgező, (akár kölcsönösen) abuzív kapcsolatban.