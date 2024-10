Orbán Viktor: 130 újságíró, 29 kérdés és egy újabb DK-s pojáca

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden délután fél 3-tól nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Strasbourgban, amelyen jelen volt Gál Kinga európai parlamenti képviselő is. A kormányfő bevezetőjében elmondta, azért jött, hogy bemutassa holnap a magyar soros elnökség programját. Azonban a várható érdeklődés miatt úgy döntöttek, külön is bemutatják a nemzetközi sajtónak a programot. A miniszterelnök két órán keresztül válaszolt az újságírói kérdésekre. (Erről ITT olvashat részletesen)

A tájékoztatót azonban egy kisebb közjáték szakította meg: Gyekiczki Márton, a Demokratikus Koalíció érdi önkormányzati képviselője próbálta megzavarni Orbán Viktor programismertetőjét.

Minderre reagált a miniszterelnök a közösségi oldalán, aki azt írta:

A mai strasbourgi mérleg: 1 nemzetközi sajtótájékoztató, 130 újságíró, 29 kérdés, 1 újabb DK-s pojáca

A baloldali képviselő már az idei kötcsei piknik előtt is balhézott. A DK-s képviselő édesapja Gyekinczki András Kuncze Gábor kabinetfőnöke volt 1994 és 1998 között.

