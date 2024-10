Nyitókép: Képernyőfotó

„Lesújtó a véleményem a folyamatos hazaárulózásról – legyen szó bármelyik politikai oldalról is.

Korábban a Fidesz bélyegezte ennek a baloldalt, most legutóbb Dobrev Klára és Magyar Péter címkézte így a kormányt. Egyrészt, akik ezzel dobálóznak, gyakran nincsenek tisztában a fogalom pontos jelentésével. Másrészt az ilyen megbélyegzéssel erkölcsileg szeretnék leminősíteni a másikat, akivel szemben ezután minden megengedett és meghallgatni sem érdemes, hiszen egy tolvaj, bűnöző, hazaárulóról van szó.

Ezt a politikai kultúrát nemhogy nem kellene exportálni a nemzetközi fórumokra, de itthon is jó lenne befejezni, felszámolni. Onnan lehet majd tudni, hogy Magyarország a fejlődésben lendületet vesz, ha a politikai ellenfelek úgy viszonyulnak majd egymáshoz, hogy »nem értek egyet a másikkal, harcolok az igazamért, de az ellentétes oldalon is elismerem azt, hogy ők is a közös hazánk sorsát szeretnék jobbítani, csak legfeljebb nem a megfelelő úton«.”