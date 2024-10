Kicsengetnek az őszi szünetre – megnéztük, elutaznak-e a magyarok pihenni, és ha igen, hová

Nyitóképünk illusztráció! Fotó: Ingo Jakubke képe a Pixabay -en.

Az október 26-tól kezdődő és november 3-ig tartó őszi szünetben, a belföldi pihenést előnyben részesítők előfoglalásainak legnagyobb része a Szallas.hu adatai alapján az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és a Dél-Alföld régiót érinti. A magyarok elsősorban a fürdővárosokat veszik célba, ráerősítve a wellnessezés hazai népszerűségére.

Belföldi úti célok toplistája az őszi szünetben a foglalások alapján:

1. Gyula

2. Eger

3. Hévíz

4. Sárvár

5. Pécs

6. Hajdúszoboszló

7. Miskolc

8. Budapest

9. Nyíregyháza

10. Szeged

A foglalások fele két éjszakára szól, negyede háromra, 16 százalékuk pedig egyéjszakás. Az őszi időszak kedvez a hoteleknek: az előfoglalások harmadánál hotelt választottak a vendégek. Negyedük apartmanba, ötödük vendégházba utazik, minden tizedik vendég panziót választott, míg 5 százalékuk más szállástípust keresett. Az előfoglalások 38 százaléka wellness-szálláshelyre érkezett.

Mennyit költenek belföldi útra?

A Szállás.hu adatai szerint az őszi szünetre szóló belföldi foglalások

• harmada 50–100 ezer forint közötti, míg

• szűk harmaduk 50 ezer forint alatt marad.

• a foglalások 17 százaléka 100–150 ezer forint közé esik,

• közel egytizedük pedig 150–200 ezer forint közötti értéket képvisel.

• a foglalások valamivel több mint 7 százaléka 200–300 ezer forint közötti, és

• mindössze 3 százalékuk haladja meg a 300 ezer forintot.



Külföldre, repülővel

Egyre többen töltik külföldön az őszi szünetet. Idén is az iskolaszünet első napján száll repülőre a legtöbb magyar, és most is Spanyolországba, Olaszországba és az Egyesült Királyságba repülnek a legtöbben. Tavaly nem szerepelt viszont a top 10-ben Törökország, ahová másfélszer annyian utaznak idén, mint tavaly, és így a negyedik legnépszerűbb ország lehet a közelgő szünet időszakában.

Felkerült a legnépszerűbb őszi úti célok listájára most az Amerikai Egyesült Államok is a Kiwi.com foglalási adatai szerint.

Az átlagos repülőjegyárak 11 százalékkal emelkedtek, majdnem minden ötödik utazó kihasználja a meghosszabbított őszi szünetet, és hét–tíz napot tölt pihenéssel.

A városok között London továbbra is viszi a prímet, de a második helytől már megváltozott a helyzet tavalyhoz képest. Milánóba 42, Rómába pedig 36 százalékkal több magyar repül most az őszi szünetben a Kiwi.com foglalási adatai szerint, 47 százalékkal több honfitársunk utazik Isztambulba és közel 10 százalékkal több Koppenhágába.

A top 10-es listára kerülő városok közül a legnagyobb népszerűségi ugrást Malaga tudhatja magáénak: ide 62 százalékkal több magyar repül idén, mint tavaly.

Az őszi szünetben repülővel utazók átlagosan 5,15 napot töltenek a választott régióban. Majdnem minden ötödik kihasználja a meghosszabbított őszi szünetet, és 7-10 napot tölt pihenéssel, városfelfedezéssel.