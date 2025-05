Itt vannak a magyarok kedvencei, ha vakációról van szó

A magyarok nyaralási kedve 2025-ben sem lankad, a mediterrán tengerpartok továbbra is a legnépszerűbb úti célok között szerepelnek – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A magyarok körében változatlanul a tengerparti nyaralások vezetik a népszerűségi listát, de újdonságként olyan „régi-új” desztinációk is felbukkannak, mint Bulgária vagy Albánia. Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője a Világgazdaságnak elmondta: a szervezett utazások iránti kereslet a koronavírus-járvány bizonytalanságai után tartósan magas maradt. Az utazási irodák által kínált kényelem, biztonság és kedvező ár-érték arány sokak számára vonzó. Egy tipikus nyaralócsomag charter repülőjáratot, szállást, gyakran all inclusive ellátást, repülőtéri transzfert és magyar nyelvű idegenvezetői asszisztenciát tartalmaz, ami különösen a családok és a gondtalan pihenésre vágyók körében népszerű.

Az előfoglalási időszak – amely decembertől március végéig tartott – kiemelkedően sikeres volt. A lépcsőzetesen csökkenő, akár 10-30 százalékos kedvezmények sok magyart ösztönöztek arra, hogy már hónapokkal a szezon előtt lefoglalja nyaralását.

Aki időben foglal, az a saját igényei szerint választhat úti célt és időpontot, míg a last minute ajánlatokra vadászók gyakran kompromisszumokra kényszerülnek”

– hangsúlyozta Bakó.

A legnépszerűbb úti célok toplistája nem okoz meglepetést: Törökország és Görögország továbbra is a magyarok kedvencei. Törökország különösen az all inclusive csomagok kiszámíthatósága miatt nyerő, míg Görögország a változatos szigeteivel és kulturális élményeivel csábít. Az egyhetes, repülős, tengerparti nyaralások ára a nyári csúcsidőszakban (július-augusztus) fejenként 300-400 ezer forint körül kezdődik, de a pontos költség a szálláskategóriától és a helyszíntől függ.

Az olasz és spanyol tengerpartok, valamint a Kanári-szigetek népszerűsége sem csökken, hiába hallani a túlturizmusról szóló híreket. Mallorca népszerűsége különösen gyorsan emelkedik, bár még nem éri el a török vagy görög desztinációk keresettségét. Ciprus, Egyiptom, Bulgária és az idei év újdonsága, Albánia is egyre felkapottabb, míg Horvátország a magyarok körében hagyományosan az egyéni utazások célpontja, bár a repülős opciók itt is egyre népszerűbbek.

A Kiwi.com foglalási adatai alapján a magyarok egyéni utazásai során a legkedveltebb úti célok:

Spanyolország,

Olaszország,

Görögország,

Portugália,

Málta,

az Egyesült Királyság,

Franciaország,

Törökország,

Bulgária

és Ciprus.

Különösen Málta, Bulgária és Horvátország népszerűsége nőtt kiugróan tavalyhoz képest. Bulgária esetében a repülőjegyek átlagára 12 százalékkal csökkent, míg Horvátországba 46 százalékkal olcsóbban lehet repülni, mint egy évvel ezelőtt. Ez sokak számára vonzó alternatívát jelent a 8 órás autózás helyett: a nyári hónapokra már 10 ezer forint körüli áron is találni repülőjegyet Horvátországba és Bulgáriába, Máltára pedig 16 ezer forinttól.

A távoli desztinációk is egyre népszerűbbek:

Indonézia, Peru és Thaiföld iránt nő a kereslet, különösen a családi és csoportos foglalások terén.

A honlap adatai szerint az ilyen foglalások aránya 27 százalékról 35 százalékra emelkedett.

A nyaralások ára átlagosan 5-10 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest. A repülőjegyek átlagára a nyári hónapokra 174 euró, de ez jelentősen változik a távolság függvényében:

Rövid távú úti célok (1500 km alatt): 128 euró

Közepes távú úti célok (1500-4000 km): 203 euró

Hosszú távú úti célok (4000 km felett): 597 euró



A tengerparti nyaralások mellett a tavaszi és őszi kulturális körutazások, a csoportos városlátogatások és a tengeri hajóutak is egyre népszerűbbek. Ezek az utak azok számára ideálisak, akik a pihenés mellett új kultúrákat és történelmi helyszíneket is felfedeznének. A hajóutak különösen a kényelem és a változatos programok miatt vonzóak, legyen szó egyéni vagy csoportos utazásról.

A magyarok nyaralási szokásai 2025-ben is a mediterrán életérzés és a gondtalan pihenés köré épülnek, de a kínálat bővülése és a repülőjegyárak csökkenése új lehetőségeket nyit. Legyen szó Törökország all inclusive paradicsomáról, Horvátország kristálytiszta tengerpartjairól vagy Bulgária pénztárcabarát ajánlatairól, a lényeg, hogy a magyarok továbbra is szívesen indulnak útnak – akár szervezetten, akár egyénileg.

