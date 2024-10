Kiadós eső várható a hét második felében

Nyitókép: FRANK RUMPENHORST / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden nyugat felől egyre több helyen növekszik meg a fátyolfelhőzet, amely délutánra meg is vastagszik. Az ország többi részén azonban továbbra is napsütéses időre számíthatunk. Csapadékra kedden nem kell készülni, a szél is mérsékelt marad.

Kedden a nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

Szerdán azonban jelentős mennyiségű eső érkezik

Szerdára borongós, esős időt ígérnek a meteorológusok. A Dunántúlon várható majd a legtöbb csapadék, ott az előrejelzések szerint 24 óra alatt több mint 20 mm eső hullhat. Emiatt Vas, Veszprém és Zala vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőmérséklet éjszaka 2 és 11 fok között alakul, nappal pedig 13 és 19 fok közötti értékekre lehet számítani, a tartósan csapadékos területeken ennél hűvösebb lesz. A szél továbbra is mérsékelt marad.

Csütörtökön is marad a borongós, esős idő

Csütörtökön sem várható javulás: az ország nagy részén felhős, borult lesz az ég, és több helyen is előfordulhat esőzés. A szél sokfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon pedig helyenként megerősödhet. A hőmérséklet reggel 7 és 13 fok között alakul, míg napközben 12 és 17 fokra számíthatunk.

***