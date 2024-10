Itt vannak az adatok: ennyivel csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon

Rétvári szintén jelentős eredményként könyvelte el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) tíz évvel ezelőtti létrehozását, hiszen a szervezet egyik fő célja az, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá, továbbá a lehetséges minimumra csökkentsék az elkövetők visszaesésének kockázatát. Mint elmondta, „ez a tanács nemcsak országos, hanem vármegyei szinten is koordinálja ezt a munkát”.

Az iskolákban is indultak képzések, amiknél a szülőket és a tanulókat is bevonták a rendőrök és pedagógusok mellett. A rendőrségnek pedig kimondottan jelentős szövetségese lett az NBT az online csalások elleni küzdelembenben is. Ahogy azt az államtitkár is elmondta az eseményen, az online bűnözésben jártasak már a legkorszerűbb technológiákat, így a mesterséges intelligenciát is alkalmazzák. Szerinte ezért is kiemelten fontos, hogy a bűnüldöző szervek az NBT-vel összedolgozva szorítsák vissza a csalásokat.