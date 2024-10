Nyitókép: Képernyőfotó

„Egy hajléktalan erdei hajlékába fogadja Fannit, a családja által megtagadott transznemű tinit. Apa-lánya viszony alakul köztük, és a keménykötésű hajléktalan támogatja Fanni nemváltó kezelését is. Erről szól Somogyvári Gergő dokumentum(!!!)filmje, a Fanni kertje, mely tavaly a Verzió filmfesztiválon elnyerte a legjobb magyar dokumentumfilm és a közönség díját, amiért is most három hétig látható a Jeti moziban – adja hírül a 444.

Nos, egyrészt nekem ez kapásból az Öreg néne őzikéjét juttatja eszembe, amit még általános iskola alsóban láttam diafilmvetítésen. A néni erdei kunyhójába fogadja be és neveli a sérült őzikét. És ugye pár éve cikkezett a nemzetközi sajtó egy transznemű őzikéről, pontosabban magát őzikenek érző fiúlányról! Kicsit a Tamás bátya kunyhója, a kitaszítottak, a legalul lévők sorsáról szóló klasszikus is eszembe jut, de lehet, csak a kunyhó végett.

Mindenesetre tényleg az az érzésem, mintha ilyen irodalmi elemekből lenne összevágva az alkotás. Tamás bátya őzikéje.”