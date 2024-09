Újabb őrült trend terjed a TikTokon, egy 12 éves fiúnak leállt a szíve miatta

A lapnak nyilatkozó Kelly Arbor-Johnson toxikológus szerint az életveszélyes trend komoly pszichiátriai rendellenességeket, memóriaproblémákat és tanulási zavarokat okozhat, de a drogozáshoz hasonlóan itt is történhet túladagolás. Az orvos arra is figyelmeztet, hogy a krómozás függőséghez is vezethet, amelyről épp olyan nehéz leállni, mint más drogokról, súlyos elvonási tüntekekkel is számolni kell.

(via Magyar Nemzet)