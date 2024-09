Nyitókép: KlikkTV

„A kedélyes hátbaveregetés helyett a jelképes fejbeverés. Több kirúgás, megtorlás, fenyegetés, mint eddig. Több Pintér, mint Navracsics. Vannak persze a Vasökölnél régebbi hagyományok is. Ki ne ismerné az 1919-es plakátot: »Te, sötétben bujkáló rémhírterjesztő ellenforradalmár, reszkess!« Szinte ugyanezt a terminológiát hallottuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője és a Transparency International szakembere közti vitán a fideszközeli Tranzit fesztiválon. Természetesen az előbbi szájából, most ez a Hivatal a »párt ökle«, miként Rákosi az ÁVÓ-t nevezte.

Persze szó sincs az ÁVÓ-hoz hasonló módszerekről, szerencsére változnak az idők, »finomul a kín«. Az ököl kesztyűt visel, a rendre, a törvényességre hivatkozik. Nem vág agyon, de le-lesújt. A vád most is a valótlanságok, rémhírek terjesztése volt a talpig becsületes kormányról, A sötétben bujkálás sem maradt el: a kritikus civilek a szürkezónába tartoznak. Nálunk az állampolgár nem lehet szuverén, csak a kormány.

Ellenséges hatalomnak minősül az Európai Unió is. A Transparencyy nem átallott pályázataikon pénzt nyern! (Nem lennék Mészáros helyében, mintha ez vele is előfordult volna.) Itthon persze a gyanús civilek egy kanyit sem kapnak, ahogy a független sajtó sem juthat állami hirdetéshez. (...) Ez a rendszer taktikaváltásának ars poeticája. És itt működik a váltó, nem úgy, mint a vasútnál.

Azonnali hatállyal felmentik az ország egyik legjobb gimnáziumát negyedszázada igazgató vezetőt. Mert közli: ők használják az oktatásban az okos eszközöket, hát miért szednék össze? Amit kellett, a házirendben már rég elrendezték. Sorra utasítják el a korábban renitenskedő iskolák igazgatóinak pályázatát, naná, hogy a Kölcseyét is.

Iványiék immár 3 iskolájának működési engedélyét vonják be 2-3 nappal a tanévkezdés előtt. A jórészt hátrányokkal küzdő, sajátos nevelési igényű, pl. autista, nehezen beilleszkedő gyerekeket dobnák át más közösségbe. Ha találnak. A főispánék olykor csak másik városban kínálnak fel iskolát, olyat is, ahol már nincs is férőhely, vagy már egyszer eltanácsolták a gyereket. A már nem tanköteles korú középiskolásokat sehol nem is kötelező befogadni. Bezárják a „hajléktalan ovit”, ahol az önkormányzati óvodáktól eltérően nem kértek lakcímbejelentést a menekültek, szívességi lakáshasználó hajléktalanok, társadalmi számkivetettek gyerekeitől.

Oda sújt, ahova köll? Tényleg? Nem szégyellitek magatokat?”