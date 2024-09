Placebóból placenta?

Nyitókép: Shutterstock

Utólag romantikusra színezett zeneakadémista-éveim idején egy klasszik bérház második udvarának földszinti lakását béreltem, ahova még a mentő hangja se jutott be, de napfény se, csak mandinerből, a lépcsőház koszlott ablakán pattanva. Ajtónk egymás mellett 90 fokban nyílt BB-vel, az ötvenes, kopasz és foghíjas szomszéddal, aki a kezdeti alapjáratú bizalmatlanság után aranyszívét mindig kimutatta. Sajátosan, de tényleg. Ha valaki zörgött az udvart a tűzoltók elől is üzembiztosan lezáró rácsnál, konkrét jatagánnal rohant elő, és mezítláb is hézag-, illetve költségmentesen biztosította a rácson inneni békét. Egyszer hosszan hümmögtünk, majd megeredt a nyelve, és elmesélte, miként esett le a templom­toronyból bádogozás közben, s hogy akkor valami megváltozott. Például soha többé nem ivott – hamarosan pedig második lánya is megszületett. No de hogyan?